В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив
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В Ивано-Франковске раздались взрывы.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога была не сигнальная! Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Реагируйте на сирены", - написал Марцинкив.
Жители соцсети в комментариях под постом мэра отмечают, что взрывы прогремели в районе аэропорта.
"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", - заметил позже в видеообращении мэр города.