"Заградительные отряды" кадыровцев под Киевом не дают отступать войскам РФ, - Вениславский

В рядах российских войск, пытающихся захватить Киев, есть так называемые "заградительные отряды", которые не дают отступать солдатам.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны".

По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

"Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши Вооруженные силы это отлично демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться", - сказал член профильного комитета.

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