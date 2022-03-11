Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву, где в пятницу запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным", – говорится в сообщении.

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем через месяц – предыдущая состоялась в Москве 18 февраля – и первая с момента вторжения российских войск в Украину.

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