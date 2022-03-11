Новости • Война

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

27 890149
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Москву, где в пятницу запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского диктатора телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным", – говорится в сообщении.

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем через месяц – предыдущая состоялась в Москве 18 февраля – и первая с момента вторжения российских войск в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко распорядился немедленно подать электроэнергию на ЧАЭС: Есть законсервированная с советских времен линия

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • ahuhu
    ***** викликало бульбофюрера на килим.
    Очевидно, буде вимагати реального висування бєлармії на територію України.
  • Валентина Саюн
    Даремно ви так,воювати це не квіточки поліції роздавати. Ви стидливо відводите очі,а з вашої землі убивають Україну.
  • Magomed Tolboev
    Удивляюсь беларусам.Как можно этого ******** усатого терпеть.Вас сотни тысяч.Если каждый по коктелю молотова бросит то мало не будет,есть охотники с оружием. Чего вы сцыте???
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости