Утром оккупанты сбросили на Чернигов три бомбы, - оперативное командование "Північ"

Утро 11 марта для черниговцев началось еще затемно – с разрывов российских авиабомб. По состоянию на 8:00 оккупанты сбросили на город с неба уже три бомбы, при этом не прекращая артиллерийские обстрелы.