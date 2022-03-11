Утром оккупанты сбросили на Чернигов три бомбы, - оперативное командование "Північ"
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Утро 11 марта для черниговцев началось еще затемно – с разрывов российских авиабомб. По состоянию на 8:00 оккупанты сбросили на город с неба уже три бомбы, при этом не прекращая артиллерийские обстрелы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"На других направлениях, которые контролирует оперативное командование "Північ", враг бьется в агонии. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права в отношении мирного населения, российско-оккупационные войска обстреливаются их дома, забирают еду и имущество, прикрываются людьми при попытках напасть на украинских защитников. Но такое поведение и некоторые другие факты говорят о полной деморализации и сверхнизкой дееспособности врага", - говорится в сообщении.