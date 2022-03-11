Новости

Украина никогда не станет победой для Путина, - Байден

17 67043
Украина никогда не станет победой для Путина, - Байден
Президент США Джо Байден заявил о решимости США продолжать поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин "никогда-никогда" не одержит верх в этой войне. Об этом он заявил в Белом доме перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Украина никогда никогда не обернется победой для Путина", – сказал американский президент.

Байден напомнил, что США уже выделили миллиард долларов на безопасность Украины, и что "новая поставка оборонного снаряжения происходит прямо сейчас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы призвали Байдена одобрить передачу польских самолетов в Украину, - AP News

Сегодня Сенат США поддержал законопроект о выделении Украине помощи в размере $13,6 млрд.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Super Gut
    Вчора американці подарували нам для підтримки армії і економіки 13 млрд баксів. Але зрадофілам цього мало, вони хочуть, щоб американська армія приїхала в Україну і воювала на нас. А чи не ****** ви? Чому це американці мають гинути за нас?
  • Super Gut
    Жертовний баран три роки тому вибрав клоуна президентом. Тому всі ці роки замість укріплення армії, укріпляли дороги, аби кацапські танки швидко дісталися Києва. І де тут вина американців?
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Гомосексуалісти параші офіційно повідомили, що не будуть вступати у партію единая раися, заявивши, що вони не підараси.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости