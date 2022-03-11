В приложении "Дія" появился временный єДокумент
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В приложении "Дія" на период военного времени был добавлен временный цифровой документ, содержащий паспортные данные и РНУКПН.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Документ будет доступен всем пользователям приложения "Дія". Для его получения необходимо обновить приложение.
Документ запустили потому, что не все граждане, которые с началом полномасштабного вторжения РФ эвакуировались в безопасные области, имеют бумажные документы. Цифровой документ будет действовать на период военного времени.