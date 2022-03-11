ВСУ ликвидировали офицера преступной армии РФ, участвовавшего в войне в Сирии. ФОТО

Вооруженные силы ликвидировали офицера русской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "сделках" россиян в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Информация о гибели оккупанта появилась и в российских СМИ.

Маклагину было 29 лет. Путин посмертно наградил его "орденом Мужества". Тело террориста уже было доставлено в Ростовскую область и похоронено.

Вячеслав Маклагин родился в Новошахтинске в 1993 году. Окончил среднюю школу, после чего поступил в Южнороссийский государственный технический университет.

По специальности был программистом и штурманом. Проходил службу на Дальнем Востоке. Воевал в Сирии.

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