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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 353 ед,

ББМ ‒ 1165 ед,

артиллерийских систем –125 ед,

РСЗО - 58 ед,

средств ПВО - 31 ед,

самолетов – 57 ед,

вертолетов – 83 ед,

автомобильной техники - 558 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.

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Кроме того, сообщается, что потери противника за сутки составляют:

личного состава – 266,

танков ‒ 18 ед,

ББМ ‒ 60 ед,

артиллерийских систем – 2 ед,

РСЗО - 2 ед,

средств ПВО – 2 ед,

самолетов – 0 ед,

вертолетов – 0 ед,

автомобильной техники – 32 ед.

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