Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 353 ед,
ББМ ‒ 1165 ед,
артиллерийских систем –125 ед,
РСЗО - 58 ед,
средств ПВО - 31 ед,
самолетов – 57 ед,
вертолетов – 83 ед,
автомобильной техники - 558 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.
Кроме того, сообщается, что потери противника за сутки составляют:
личного состава – 266,
танков ‒ 18 ед,
ББМ ‒ 60 ед,
артиллерийских систем – 2 ед,
РСЗО - 2 ед,
средств ПВО – 2 ед,
самолетов – 0 ед,
вертолетов – 0 ед,
автомобильной техники – 32 ед.