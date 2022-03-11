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ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита

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ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита
Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей восстановиться после российской агрессии.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза в Версале, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается "решительность оказать поддержку восстановлению демократической Украины" после того, как завершатся российские военные действия в стране.

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Главы государств и правительств стран ЕС также заявили о своей решимости "еще больше усилить давление на Россию и Беларусь".

"Мы ввели серьезные санкции и остаемся готовы быстро ввести новые санкции", - говорится в заявлении европейских лидеров.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    ІнфоВійська України/Ukraine


    @i_army_org

    ·
    20 ч



    Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
    Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
  • Ольга Жмудовська
    хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
  • Перехватчик
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