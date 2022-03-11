ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита
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Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей восстановиться после российской агрессии.
"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза в Версале, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В документе отмечается "решительность оказать поддержку восстановлению демократической Украины" после того, как завершатся российские военные действия в стране.
Главы государств и правительств стран ЕС также заявили о своей решимости "еще больше усилить давление на Россию и Беларусь".
"Мы ввели серьезные санкции и остаемся готовы быстро ввести новые санкции", - говорится в заявлении европейских лидеров.