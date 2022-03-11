Спасибо всем, кто предал. Мы усвоим урок, - мэр Херсона Колыхаев

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев призывает местных жителей найти возможность стать полезными для города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Напоминаю некоторым неразумным: у нас ВОЙНА! И если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньёй и продолжать требовать себе комфортной жизни. Её пока не будет ни у кого. Пока мы не победим. Соберитесь и настройтесь: от нас зависит многое. От каждого из нас. У каждого на своём месте есть, чем заняться. Найдите возможность стать полезными окружающим людям и городу".

Отдельно мэр "поблагодарил" всех, кто бежал из города и предал Украину.

"Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простим. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим", – добавил он.

По словам Колихаева, организация зеленого коридора из Херсона не в его власти.

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