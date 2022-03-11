Новости • Агрессия России против Украины, Война

Спасибо всем, кто предал. Мы усвоим урок, - мэр Херсона Колыхаев

41 66924
Спасибо всем, кто предал. Мы усвоим урок, - мэр Херсона Колыхаев
Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев призывает местных жителей найти возможность стать полезными для города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Напоминаю некоторым неразумным: у нас ВОЙНА! И если в городе не стреляют и не взрывают роддома, то это не значит, что можно себе позволить быть свиньёй и продолжать требовать себе комфортной жизни. Её пока не будет ни у кого. Пока мы не победим. Соберитесь и настройтесь: от нас зависит многое. От каждого из нас. У каждого на своём месте есть, чем заняться. Найдите возможность стать полезными окружающим людям и городу". 

Отдельно мэр "поблагодарил" всех, кто бежал из города и предал Украину.

"Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простим. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим", – добавил он.

По словам Колихаева, организация зеленого коридора из Херсона не в его власти.

Также смотрите: Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Igr 44
    а чего так скромно? почему не сказать что большая часть местной власти сбежала еще до начала боев? почему не сказать что мыролюбный зам начальника областного сбу сдавал русне все пункты где находились наши всу? почему не сказать , что новые отреформированные мусора со всей области в полном составе вбежали в Херсон, не сделав ни единого выстрела, а потом дальше на запад? Прогоним русню тогда уверен ни одна мразь из власти ( мусора, сбу шники, пограничники) получат свое, получат по полной, от людей получат.
  • Tierre
    "Окремо мер "подякував" усім, хто втік із міста та зрадив Україну.

    "Ми вас ніколи не забудемо. І навряд чи пробачимо. "

    Тобто - якщо люди втікли з міста, у якому не було створено територіальної оборони і не було військ для його захисту - то вони - зрадники України??? Бо втікли з окупації туди, де можуть бути корисними для України?
    У цього мера з головою точно все ок?
  • Igr 44
    так с Херсоном вообще интересная история получается. Фактически он и сейчас не контролируется русней. Почему даже сейчас не раздать стволы людям? А я скажу почему. потому что первый выстрел будет в сторону местных начальников.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости