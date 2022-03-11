Новости • Агрессия России против Украины, Война

У Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине, - директор разведки США Бернс

32 15528
У Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине, - директор разведки США Бернс
Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной в целях тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.

"Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку - это, пожалуй, неуверенная авантюра", - сказал Бернс.

Чиновник добавил, что параллельно Путин создает в своей стране "пропагандистский пузырь", но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.

Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия - как "под фальшивым флагом", так и напрямую.

"Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно", - отметил глава разведки.

Также читайте: Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока

По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.

Бернс также считает, что Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
    чтобы всем потом говорить , что они русы
  • Перехватчик
    Проф. Преображенский


    @prof_preobr

    ·
    1 ч



    Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
  • Слава Свид
    да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости