Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни, - Великобритания

В Министерстве обороны Британии заявляют, что российские войска, несмотря на "низкий прогресс", могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Для этого РФ попытается сбросить и перегруппировать свои силы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это предположительно будет включать операции против столицы Киева", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Британии, российские сухопутные войска продолжают добиваться низкого прогресса.

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"Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление... Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", - добавляют в сообщении.