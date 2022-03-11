Китай заявил о готовности играть конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине путем переговоров
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ван И отметил, что, как сказал глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на виртуальном саммите руководителей Китая, Франции и Германии, следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, полностью соблюдать цели и принципы устава ООН, внимательно относиться к законным беспокойствам всех стран. сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.
Согласно вышеуказанной позиции Китай готов усилить взаимодействие с разными сторонами и в дальнейшем играть конструктивную роль в урегулировании кризиса мирным путем и переговорами.
Ван И отметил, что РФ и Украина провели три раунда переговоров, и хотя между двумя сторонами все еще есть очевидные разногласия, с каждыми переговорами надежды на мир будут расти.
Китай надеется, что международное сообщество и дальше будет поощрять и поддерживать российско-украинские переговоры и создавать для этого необходимые условия.