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Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока

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Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин поддержал передачу танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) так называемым "ЛДНР". А также перебрасывание в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу предложил передать на вооружение "республикам" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы, "трофейные" ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин поддержал это предложение.

Кроме того, он поддержал переброску боевиков с Ближнего Востока.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - добавил Путин.

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Топ комментарии

  • хрен
    ти хоч гівном напакуй своїх ******-всі тут ляжуть
  • Sophia-Maria Duglass
    А чем он им будет платить ? Еще не все счета его и олигархов под арестом?
  • Green sheet
    Цирк. Типо раньше не поставлял оркам оружие. Ну что ж, у нас будет больше трофеев судя по тому как орки воюют.
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