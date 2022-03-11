Силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов и захватили два бронетранспортера в Черниговской области, - ОК "Північ"

Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Подразделения Российской Федерации не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И, как результат - имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - говорится в сообщении.

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