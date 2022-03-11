С начала вторжения Россия выпустила 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по населенным пунктам Украины, - Залужный
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С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Это кровавое преступление путинского режима - вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - добавляет Залужный.