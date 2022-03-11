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С начала вторжения Россия выпустила 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по населенным пунктам Украины, - Залужный

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С начала вторжения Россия выпустила 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по населенным пунктам Украины, - Залужный
С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Об этом сообщил на своей странице в  фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Это кровавое преступление путинского режима - вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - добавляет Залужный.

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С начала вторжения Россия выпустила 328 ракет типа Искандер и Калибр по населенным пунктам Украины, - Залужный 01

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Топ комментарии

  • Super Gut
    В Україні також мав би бути свій "іскандер", однак хтось у 2019-му році дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну і побачити там мир, тому ми досі воюємо зброєю минулого сторіччя, а зрк "грім2" так і залишився в якості опудала на паради.
  • экзорцист
    Я ще не бачив, щоб скажених собак, лисиць, шакалів брали в полон. Їх пристрілюють. Так же з маскалями, стріляти. А ракетчиків і артелиристів в першу чергу.
  • Мобильный крематорий
    Быстро пополнить запасы такого вооружения кацапские свиньи не смогут. Добавьте к этому спешку, санкции и пр. Это гарантированный брак при изготовлении. Думаю, законы физики и экономики уже помогают ВСУ в уничтожении кацапских свиней.
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