С начала вторжения Россия выпустила 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по населенным пунктам Украины, - Залужный

С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.