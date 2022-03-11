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Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики

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Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики
Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов. для возмещения ущерба, причиненного военными РФ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.

Он добавил, что Россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции РФ. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

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Топ комментарии

  • Михаил Ермак 451f8f81
    Только нужно не впадать в эйфорию, а провести новые выборы иначе эти снова все закопают в дороги и потом никому ничего не докажешь
  • дмитрий иванов 527db324
    Боюсь даже выборы не помогут. Поэтому все деньги и особенно расходы желательно под полным контролем цивилизованного Запада, а то наши быстро "освоят" и следов потом не найдём
  • Михаил Ермак 451f8f81
    И родственники депутатов слуг народа внезапно разбогатеют, проходили, спасибо
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