Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики

Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов. для возмещения ущерба, причиненного военными РФ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.

Он добавил, что Россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции РФ. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Также читайте: Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты, – Генштаб ВСУ