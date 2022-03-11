В Ахтырке нет тепла, перебои со светом и водой, с Тростянцем и Краснопольем нет связи, - Живицкий

Теплоэлектроцентраль и электроподстанция в г. Ахтырка Сумской области полностью разрушены, теплоноситель в городе отсутствует, а водоснабжение, водоотвод и электроснабжение осуществляется с перебоями.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В г. Лебедин Сумского района в двух микрорайонах возобновляется водоснабжение. В городе и районе частично отсутствует свет, аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение.

Из г. Тростянец и пгт Краснополье Сумского района связи нет, потому какая ситуация там пока неизвестна, отметил Живицкий.

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Без газоснабжения остаются более 100 абонентов в Сумах, более 300 – в Ахтырке, одиночно – в Конотопе, Кирилловке, Краснополье, с. Писаревка. В с. Мезеновка газ отсутствует у 34 абонентов.

Более 50 тыс. абонентов в Сумской области остаются без электроснабжения, 9 тысяч из которых – жители Сумского района. Света нет у значительной части жителей Ахтырки (13 тыс. абонентов), Писаревки (8,2 тыс), Тростянца (2,5 тыс), Краснополья (14 тыс), Лебедина (5,7 тыс).

Во всех других городах области службы предоставляют коммунальные услуги в штатном режиме, отметил Живицкий.