В Ахтырке нет тепла, перебои со светом и водой, с Тростянцем и Краснопольем нет связи, - Живицкий
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В г. Лебедин Сумского района в двух микрорайонах возобновляется водоснабжение. В городе и районе частично отсутствует свет, аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение.
Из г. Тростянец и пгт Краснополье Сумского района связи нет, потому какая ситуация там пока неизвестна, отметил Живицкий.
Без газоснабжения остаются более 100 абонентов в Сумах, более 300 – в Ахтырке, одиночно – в Конотопе, Кирилловке, Краснополье, с. Писаревка. В с. Мезеновка газ отсутствует у 34 абонентов.
Более 50 тыс. абонентов в Сумской области остаются без электроснабжения, 9 тысяч из которых – жители Сумского района. Света нет у значительной части жителей Ахтырки (13 тыс. абонентов), Писаревки (8,2 тыс), Тростянца (2,5 тыс), Краснополья (14 тыс), Лебедина (5,7 тыс).
Во всех других городах области службы предоставляют коммунальные услуги в штатном режиме, отметил Живицкий.