В Пологах захватчики вывезли в неизвестном направлении двоих детей, которым из-за обстрела оторвало ноги
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Запорожской ОВА.
"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них - девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу, ее увидели приехавшие оккупанты, чтобы оказать медицинскую помощь своим троим раненым солдатам, оккупанты сказали, что забирают ребенка, а когда уже собирались ехать, то увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторванная нога. Они и его забрали и вывезли юных местных жителей в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Областные власти добавляют, что рассказывают об этих страшных событиях для того, чтобы предупредить фейковые новости со стороны российских СМИ.
В ОВА также добавляют, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты трощат дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы Международного гуманитарного права.