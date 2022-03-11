В Броварском районе идут бои, три громады Вышгородского района на грани гуманитарной катастрофы, Славутич полностью изолирован, - председатель Киевской ОВА Кулеба
"Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад. В этих трех громадах Броварского района проводятся боевые действия. А именно: Калитянская громада, Великодымерская громада, Барышевская", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что ситуация в этой части района остается очень напряженной. В частности, в селе Заворичи в результате обстрела вражескими артиллерийскими системами сгорел местный храм и несколько частных домов. В результате боевых действий в с. Светильня частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета. В результате попадания вражеского снаряда в предприятие "Феракс" возник пожар.
Также на территории поселка городского типа Большая Дымерка попало под вражеский обстрел предприятие "Кока-Кола".
Ночью в пгт Барышевка в результате ракетного удара были нанесены значительные повреждения инфраструктуре. В пгт Калиновка и с. Скибин в результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей.
"Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы", - сообщил Кулеба.
Кроме того, по его информации, Славутич полностью изолирован, есть потребность в продуктах питания и медикаментах.
"Славутич и ЧАЭС (имеющие единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры", - подчеркнул глава ОВА.
В Бучанском районе ситуация остается напряженной, в Макаровской территориальной громаде нет связи.
"В Бородянской территориальной громаде обществе зафиксировано перемещение врага. Население готовится к эвакуации. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской громадах враг перемещается на технике", - отметил Кулеба.
Кроме того, ночью были сражения в Ирпене.