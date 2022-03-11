С начала войны в Украине погибли 78 детей, ранены более 100, - Денисова

По состоянию на 10 часов 11 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 78 детей и получили ранения более 100 детей.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей городов Мариуполя и Волновахи Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.... В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" повреждена 17 общеобразовательная школа, детское учебное заведение № 25 и амбулатория семейной медицины №6", - написала она.

Денисова отметила, что эти действия российских оккупантов являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

"Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!" – пишет омбудсмен.

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