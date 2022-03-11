Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС, – ГУР Минобороны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного управления разведки Минобороны.
Ответственность за катастрофу оккупанты попытаются переложить на Украину, отмечают в ГУР.
"Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, которые собирают тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их выдадут за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС", - говорится в сообщении.
То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.
В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.
В ГУР также отмечают, что оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них, притворяясь атомщиками, заходят также российские диверсанты для организации теракта.