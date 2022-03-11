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Оккупанты накрывают огнем Золотое каждые 20 минут. ФОТОрепортаж

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Оккупанты накрывают огнем Золотое каждые 20 минут. ФОТОрепортаж
В Луганской области 11 марта русские фашисты принялись уничтожать Золотое вместе с его жителями. Гатят трижды в час, нет времени даже искать пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы Луганской ВГА Сергея Гайдая.

В Луганской области утром 11 марта в результате обстрелов со стороны российской армии пострадала инфраструктура и жилые кварталы городов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и Кременная. К обеду добавилось еще и Золотое.

"Под обстрелами Золотое. Обстрел не прекращается. Есть "окна" по 10-20 минут. А потом снова. Оставайтесь в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

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Оккупанты накрывают огнем Золотое каждые 20 минут 08

Оккупанты накрывают огнем Золотое каждые 20 минут 09

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