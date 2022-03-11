Оккупантов много, но они потеряли инициативу, - Резников

Российских военных на территории Украины еще много, но они уже утратили инициативу.

Об этом пишет в фейсбуке министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока. Но они уже потеряли инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям", - написал он.

По словам министра, видео побега российских танковых подразделений под Броварами стало популярно во всем мире и показывает реальное состояние "второй армии" планеты.

Резников отметил, что когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит, как и Кантемировская.

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В Черниговской области наши защитники и защитницы существенно усилились трофейной российской бронетехникой, а Воздушные Силы продолжают уничтожать самолеты противника.

Он отметил, что, получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей.

"Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется", - отметил глава МОУ.

В то же время он добавил, что очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в окружении, устроив подлинный акт геноцида.

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"Мы пытаемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно – россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия", - подчеркнул чиновник.

По его словам, на временно оккупированых юго-восточных территориях Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Но Резников уверен, что ее придется быстро сворачивать.