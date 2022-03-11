Зеленский: Мы достигли стратегического перелома. ВИДЕО

На 16-й день сопротивления агрессии РФ Украине удалось достичь стратегического перелома.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...

Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров". И подчеркнул, что Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну.