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Зеленский: Мы достигли стратегического перелома. ВИДЕО

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На 16-й день сопротивления агрессии РФ Украине удалось достичь стратегического перелома.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск...
Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров". И подчеркнул, что Россия должна ежедневно платить за эту страшную войну.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    Ще один великий наполеон. Він жде санкцій від Європи додаткових....Війна, перелом потрібний на фронтах,Маріуполь стогне Херсон мітингує під дулами автоматів, а вава жде санкцій,щоб з другим вовою поговорить
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ...
  • Sinopticos
    санкции может через год подействуют, а сейчас ПВО нужно
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