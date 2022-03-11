Заявления Пескова подтверждают, что в России процветает нацизм – Ткаченко

Заявление пресс-секретаря кремля Дмитрия Пескова является очередным подтверждением, что в России процветает нацизм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

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"О том, что путин "денацифицирует" на самом деле не украинцев, а россиян, я писал выше. А сегодня появилось очередное подтверждение тому, что в России процветает нацизм. Геббельс россии – Дмитрий Песков – заявил, цитирую дословно: "Настоящему русскому не стыдно, что он русский - а если ему стыдно, то он не русский и не с нами". С филологической точки зрения этот бред можно сократить до одного тезиса: настоящему русскому не стыдно. Никогда и ни за что", - написал Ткаченко.

По его словам, исходя из истории человечества, такие заявления можно оценивать как национал-социализм, ведь нацизм – тоталитарная политическая идеология, базирующаяся на тезисе о ценности нации и ее верховенстве в процессе образования государства.

"Именно о россиянах как "спасателях планеты" рассказывают российские пропагандистские каналы. В то же время накачивают зрителей ненавистью к другим странам. Это не орвеловские двухминутки ненависти. Это продолжается 24 часа в сутки. А вот заградотряды из кадыровцев, которые не дают сбежать с поля боя деморализованным россиянам – это уже другая история – советская. Кажется мне, фашистская россия собрала в себе худшее из истории человечества. Остались, пожалуй, только концлагеря. Потому что крематории уже работают", - отметил министр.

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Он добавил, что Путин сам запустил "свое начало конца", и счет его последних дней – начат 24 февраля.