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Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.

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Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.
Ночные обстрелы разных регионов Украины – месть оккупантов за то, что украинская авиация нанесла мощные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы офиса президента Алексея Арестовича.

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"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по противнику. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областях, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации" , – рассказал Алексей Арестович.

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    *** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
  • хтось собі такий
    А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
  • экзорцист
    Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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