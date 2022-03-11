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"Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?": В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть. КАРТА

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Жители Мариуполя сообщают, что с 6 утра российские оккупанты обстреливают мечеть. На ее территории сейчас прячется 86 граждан Турции, в том числе и 34 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Петра Андрющенко.

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"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети прячется 86 граждан Турции. Среди них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района села Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрелов, в том числе и по зданию мечети", - пишет житель Мариуполя.

Он обратился к президенту Турции Эрдогану и спросил, знает ли он, что могут погибнуть его граждане.

"Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты Путин может уничтожить 86 его граждан? Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессмысленных переговоров РФ и Украины? Может, Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе?", - сообщил Андрющенко.

Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?: В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть 01

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