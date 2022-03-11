"Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?": В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть. КАРТА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети прячется 86 граждан Турции. Среди них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района села Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрелов, в том числе и по зданию мечети", - пишет житель Мариуполя.
Он обратился к президенту Турции Эрдогану и спросил, знает ли он, что могут погибнуть его граждане.
"Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты Путин может уничтожить 86 его граждан? Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессмысленных переговоров РФ и Украины? Может, Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе?", - сообщил Андрющенко.