Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать

13 41920
Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать
Оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя, который не согласился с ними сотрудничать.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.

"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мелитопольцы вышли на митинг и еще раз показали, что они - это Украина. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Dmitry Yermak
    Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
  • Владимир c2a8b9e2
    Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
  • Андрюша Украинец
    Твари.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости