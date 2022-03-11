Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать

Оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя, который не согласился с ними сотрудничать.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.

"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - говорится в сообщении.

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