Зеленский сегодня выступит с речью перед польским Сеймом и Сенатом

Президент Украины Владимир Зеленский обратится в пятницу в онлайн-режиме к представителям польского Сейма и Сената.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох сообщил, что во время торжественного заседания польского парламента по случаю 23-летия присоединения Польши к НАТО планируется онлайн-соединение с Киевом и Зеленский выступит перед польскими законодателями.

"Мы хотим, чтобы он обратился к депутатам и сенаторам", – заявил Кумох.

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По его словам, во время заседания в парламент также обратится президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнет фундаментальную роль НАТО в безопасности страны и региона.

"Он также скажет, что необходима всяческая поддержка украинцев, которые борются за свободу и независимость", - подчеркнул глава Бюро международной политики президента РП.

Торжественное заседание парламента РП начнется в 17 часов (по киевскому времени). Во время него, кроме выступлений Зеленского и Дуды, планируется также речь генсека НАТО Йенса Столтенберга.