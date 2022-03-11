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Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ

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Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ
Украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Просто сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага! По нашим данным, он совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси. Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские войска не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".

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Топ комментарии

  • Янковенко Владислав
    Два подонка готовы весть мир стравить, лишь бы остаться у власти.
  • MAKAROV ddf66d11
    Зачем перед *********** оправдываться? Они же это и так прекрасно знают. Уничтожать пидоров этих нещадно вот и все, что может до них достучаться.
  • Максим С. 45bd4013
    Ммм... Я шось запутався... Так у нас авиации уже "две недели как нет" или мы уже прорываем ПВО Беларуси и РФ? Грьобані дібіли.
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