В Украине сейчас работает каждый второй бизнес. Только прямые убытки от войны достигают $120 млрд, - Минэкономики

Ущерб, нанесенный российской армией инфраструктуре Украины, достигает по меньшей мере 120 млрд долларов, или почти 3,6 трлн гривен.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Он отметил, что ведомство с первого дня начало считать ущерб от российской агрессии.

"У нас два основных подхода – это прямые единовременные потери, сколько будет стоить восстановление мостов, дорог, объектов инфраструктуры, больниц, детсадов, школ, разрушенных Россией в Украине", – объясняет Кудин. "Второй метод – объем потерь валового внутреннего продукта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики

То есть, насколько экономия Украины упадет от агрессии. "Мы видим, что в городах, где идут непосредственные боевые действия, экономическая активность остановилась на ¾, 75% бизнеса прекратили работу. Кто-то в эвакуации, кто-то ждет, когда закончатся боевые действия. В Украине работает каждый второй бизнес, это потери 50% экономической активности", – рассказывает заместитель министра.

В частности, перестало работать большинство металлургических заводов на востоке Украины, что означает сокращение экспорта металлов, занимавших значительную часть структуры экспорта. Блокада Россией морских путей, в частности в Черном море, почти не дают возможности экспортировать кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые составляют украинский агроэкспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ущерб Украины от разрушений из-за вторжения РФ достиг $100 млрд, - советник президента Устенко

Он отметил, что по первому методу расчета экономический ущерб от агрессии составляет 119 млрд долларов, "и эта цифра будет расти каждый следующий день".