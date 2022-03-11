"Украинские совы найдут каждого из вас", - ГУР МО опубликовало список российских морпехов, совершающих преступления против украинцев

ГУР МО Украины опубликовало список военнослужащих 727 отдельного батальона морской пехоты (военная часть 20264) г. Астрахань, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской разведки.

"Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем", - подчеркнули в ГУР МО.

В списке 404 российские оккупанта, среди них:

наводчики;

пулеметчики;

водители-гранатометчики;

снайперы;

техники;

их командование.

Просмотреть список можно ЗДЕСЬ.