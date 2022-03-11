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Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович

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Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович
Если Александр Лукашенко отдаст белорусской армии приказ о вторжении в Украину, белорусские военные будут уничтожены Вооруженными Силами Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в пятницу, отвечая на вопрос о возможных последствиях от вторжения в Украину для Лукашенко и белорусской армии, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусская армия будет уничтожена здесь. Все, кто зайдет сюда, будут уничтожены. А для белорусов придет время тяжких санкций и действенных обвинений в участии в международном преступлении, которым является нападение России на Украину", - сказал Арестович.

Арестович выразил уверенность в том, что "это не нужно белорусскому народу, армии и правительству".

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Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.

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Топ комментарии

  • Віра Явір
    Чому білоруси не скористаються моментом, щоб скинути Лукашенка? Кращого не буде..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    рання весна...квітів бракує, мабуть...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    белорашка давно помогает рашке (аэродромами, базами, ж/д и ГСМ и так далее)
    поэтому этого следовало ожидать со дня на день... ***** должно было замарать и бульбофюрера...
    две твари додыхающие... кара падет обязательно на весь ваш род...
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