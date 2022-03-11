Белорусская армия будет уничтожена, если Лукашенко отдаст приказ о вторжении в Украину, - Арестович
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в пятницу, отвечая на вопрос о возможных последствиях от вторжения в Украину для Лукашенко и белорусской армии, информирует Цензор.НЕТ.
"Белорусская армия будет уничтожена здесь. Все, кто зайдет сюда, будут уничтожены. А для белорусов придет время тяжких санкций и действенных обвинений в участии в международном преступлении, которым является нападение России на Украину", - сказал Арестович.
Арестович выразил уверенность в том, что "это не нужно белорусскому народу, армии и правительству".
Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ривненщине.