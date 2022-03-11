Зеленский и Байден согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на РФ

Президент Владимир Зеленский согласовал с президентом США Джо Байденом дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины со стороны США и усилению санкционного давления на Россию.

Об этом презилент Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел предметный разговор с президентом США. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - отметил Зеленский.

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