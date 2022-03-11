1582 мирных мариупольца погибли от обстрелов российских оккупантов за время блокады города, - горсовет
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1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!", - говорится в сообщении.