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Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций

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Вторжение белорусских солдат на территорию Украины может произойти уже сегодня, 11 марта, в 21:00.

Об этом сообщают в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Так в сообщении говорится:

"После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".

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Топ комментарии

  • клаус хаус
  • Яукр
    У 21:00 поїдуть бульбовояки вантажем-200 додому
  • Ksenia VB
    Капець. Дістали ці придурки
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