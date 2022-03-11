Лукашенко может атаковать Украину уже в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций
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Вторжение белорусских солдат на территорию Украины может произойти уже сегодня, 11 марта, в 21:00.
Об этом сообщают в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Так в сообщении говорится:
"После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГГУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00".