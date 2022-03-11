Торги на Мосбирже не открывают уже две недели, потому что знают, что обвал неизбежен, - Байден
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Президент США Джо Байден присоединился к мнению тех экспертов, которые считают неизбежным существенное падение стоимости активов в момент перезапуска торгов на фондовом рынке "Московской биржи", закрытом с конца февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На брифинге в Белом доме в пятницу Байден перечислил последствия, к которым уже привели санкции против России. "Рубль потерял более половины стоимости... "Московская биржа" закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал", - сказал президент США.
Он также напомнил, что рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги РФ до "мусорного" уровня.
Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" не проходят с 28 февраля.