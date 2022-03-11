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Если Россия использует химическое оружие, она дорого заплатит, - Байден

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Если Россия использует химическое оружие, она дорого заплатит, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.

Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.

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"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал президент США в своей речи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом

Топ комментарии

  • Sergei UA
    Да ладно, озабоченность будет очень и очень да ?
  • Green sheet
    Про высокую цену мы уже 8 лет слышим.
  • ola guds
    Дорого плате наша нація ,пока ти старий маразматік думаєш !
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