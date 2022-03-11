Байден лично запретил передачу истребителей Украине, чтобы не спровоцировать Путина, - The Wall Street Journal

Решение США отказать Украине в получении истребителей МиГ-29 от Польши принял лично президент Джо Байден. Он ветировал доставку этих самолетов, чтобы не провоцировать Путина на эскалацию войны.

Об этом говорится в редакционной статье издания The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцирует. Это отличие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие более эффективно. Поэтому, отправка менее летальных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружию, которое на самом деле смертельно?", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое решение является проблемой и посылает Путину сигнал о НАТО.

"Суть надежного сдерживания состоит в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не посылая войска и говоря, что причина этого - страх перед эскалацией, мистер Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам удерживать США", - пишет WSJ.

Издание отмечает, что такое поведение становится закономерным для нынешнего президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден перечислил провалы Путина

"В Афганистане он требовал быстрого выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать захвативший власть Талибан. Результатом стало американское унижение, которое могло повлиять на решение Путина вторгнуться в Украину", – пишет WSJ.

Также в этом месяце администрация отменила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как Путин выразил нечеткую ядерную угрозу. Испытания не имели никакого отношения к Украине и Россия знала об этом, но Пентагон все равно их остановил. "Это еще один удар по доверию к сдерживанию США", – говорится в статье.

Между тем, Путин в любом случае усиливает свое наступление на Украину. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг признал, что россияне сознательно атаковали роддом в Мариуполе. "Путин знает, чего НАТО не сделает, чтобы его остановить", - отмечает WSJ.

Также читайте: 1582 мирных мариупольца погибли от обстрелов российских оккупантов за время блокады города, - горсовет