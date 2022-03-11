Байден перечислил провалы Путина
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Байден сказал, что война Путина в Украине никогда не станет победной для него.
"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился. Он хотел разделить американскую демократию с точки зрения наших позиций – он провалился. Американский народ объединен, мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины", – сказал Байден.
Президент США добавил, что сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я говорил ему, как и всякий раз, когда мы общались, что Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины, и что они мужественно борются за защиту своей страны", – заявил президент США.
В своем выступлении Байден объявил, что Соединенные Штаты упраздняют статус "наибольшего содействия" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.