Байден перечислил провалы Путина

Президент США Джо Байден, объявляя новые санкции против России из-за войны в Украине, перечислил провалы президента РФ Владимира Путина после начала вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Байден сказал, что война Путина в Украине никогда не станет победной для него.

"Он надеялся доминировать в Украине без боя – он провалился. Он хотел расколоть европейскую решимость – он провалился. Он хотел ослабить трансатлантический союз – он провалился. Он хотел разделить американскую демократию с точки зрения наших позиций – он провалился. Американский народ объединен, мир объединен, и мы поддерживаем народ Украины", – сказал Байден.

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Президент США добавил, что сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорил ему, как и всякий раз, когда мы общались, что Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины, и что они мужественно борются за защиту своей страны", – заявил президент США.

В своем выступлении Байден объявил, что Соединенные Штаты упраздняют статус "наибольшего содействия" для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.

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