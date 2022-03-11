Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения
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Опубликовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Соответствующее видео член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко выложил в своем телерам-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как вооруженные российские оккупанты выводят Федорова из здания городского кризисного центра, и ведут его в неизвестном направлении.
Как сообщалось, сегодня, 11 марта, российские оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя Ивана Федорова, который не согласился с ними сотрудничать. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.