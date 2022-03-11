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Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения

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Похищение мэра Мелитополя Федорова. ВИДЕО с камер наблюдения
Опубликовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Соответствующее видео член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко выложил в своем телерам-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как вооруженные российские оккупанты выводят Федорова из здания городского кризисного центра, и ведут его в неизвестном направлении.

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Как сообщалось, сегодня, 11 марта, российские оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя Ивана Федорова, который не согласился с ними сотрудничать. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг.

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Топ комментарии

  • Odessa_1232
    К кацапам обращаться бессмысленно, их нужно убивать от мала до велика, всех без разбора
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Кацапье гнилое не в состоянии взять под контроль народ даже небольшого города. Как они собираются держать в страхе больше 40 млн??? Позорище!
  • Андрей Забигайло
    Да, надо понимать, что в случае поражения или сдачи мира не будет - будет лютый террор!ФСБ,кадыровцы...Да даже те кто плену блеет о том, что не знал...
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