Необходимо провести полноценную посевную кампанию, – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения полноценной посевной кампании в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN,UA.

"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логичный. Учитывая весну. Что с посевной? Как ее начинать – и особенно в районах, которые временно оккупированы? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это – о жизни. О нашей жизни. О нашем будущем. Следовательно, и о нашей победе", – подчеркнул Зеленский.

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В ООН заявили, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 8-20% в результате войны России против Украины.