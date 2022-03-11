Зеленые коридоры в Мариуполе уже не помогут, - "Азов"

Российские военные сознательно уничтожают Мариуполь. Они сознательно стреляют по роддомам и больницам. Зеленые коридоры не работают, потому врагу только легче убивать мирное население.

Об этом заявил в своем телеграм-канале руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир "Азова" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Местные уже даже не хоронят все трупы гражданских, лежащих на улицах. В лучшем случае их сбрасывают в общие братские могилы", - объяснил, как выглядит гуманитарная катастрофа в Мариуполе, Жорин.

Он напомнил, что в городе отсутствуют отопление и электроснабжение, существенные проблемы с питанием и питьевой водой. 16 день Мариуполь находится в полном окружении неприятеля. Полк "Азов" героически удерживает оборону города. Но по словам Жорина, для того чтобы спасти Мариуполь, нужно сплотиться всем миром. От этого шага зависит будущее всей Украины.

"Я обращаюсь к журналистам, к политикам, к дипломатам, к представителям нашей власти и представителям других стран. Мы сегодня все должны требовать полного прекращения огня по Мариуполю. Весь мир должен этого требовать", - подчеркнул он.

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Напомним, 7 марта англоязычное заявление сделал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что в городе начался голод. Попытки организовать гуманитарный коридор для мирных жителей провалились из-за действий врага. Командир полка "Азов" призвал западные страны вспомнить, что главной демократической ценностью является человеческая жизнь и потребовал закрыть небо.