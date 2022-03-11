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Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в РФ

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Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в РФ
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или поставку любым другим способом долларовых банкнот в Россию.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

В частности, указ запрещает "экспорт, реэкспорт, продажу или снабжение прямым или опосредованным путем из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".

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Топ комментарии

  • Андрей Андреев 7a92f970
    На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
  • Rhodesian
    какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
  • Roman Kol
    Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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