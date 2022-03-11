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YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру

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YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру
Российские государственные медиа давно прямые участники агрессии РФ против Украины.

ІИнформацию о немедленном блоке государственных СМИ России разместил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Федоров напомнил, что несколько раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

"Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловьев – снова в блок! Youtube заблокировал каналы российского пропагандиста

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Топ комментарии

  • Egor Shevtsov 094467b8
    щоб усі знали, Ютюбу по великому рахунку пофіг усе що відбувається в Україні. причина за якою відбувається блокування це робота українців які працюють в Гугл та їх постійне пресування як керівництва Ютюб так і постійне блокування кацапських каналів та відео стрімів. саме Ютюб фактично несе відповідальність за пропагування РФ пропаганди і ми це зараз чітко сказали менеджменту.
  • клаус хаус
  • Станислав Полторадня ce616d41
    Правильно.Надо изолировать пропаганду от русских тараканов,располжигся по всему миру.
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