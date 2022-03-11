Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения кардиомониторов для госпиталя.

Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь раненым. Нужно оплатить 5 кардиомониторов для госпиталя, каждый по 31 тыс. грн, нужно оплатить кабель для дизельного генератора 73 500 грн, тоже для госпиталя, нужны обезболивающее и шовный материал. Противопролежневые матрасы нашли, отдадут бесплатно",

Волонтер также отчиталась относительно раннее собранных средств.

"Сегодня я оплатила дрон "Мавик" - 25 тыс., отправила на лекарства для боярской больницы - 10 тыс. и на терроборону Киева - тоже 10 тыс.", - говорится в сообщении.









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ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

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5437590090303159 Райфазен банк.

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