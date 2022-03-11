Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения кардиомониторов для госпиталя. ФОТО
Об этом волонтер сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Помощь раненым. Нужно оплатить 5 кардиомониторов для госпиталя, каждый по 31 тыс. грн, нужно оплатить кабель для дизельного генератора 73 500 грн, тоже для госпиталя, нужны обезболивающее и шовный материал. Противопролежневые матрасы нашли, отдадут бесплатно",
Волонтер также отчиталась относительно раннее собранных средств.
"Сегодня я оплатила дрон "Мавик" - 25 тыс., отправила на лекарства для боярской больницы - 10 тыс. и на терроборону Киева - тоже 10 тыс.", - говорится в сообщении.
Карта для допомоги
5375 4115 0267 5353 Монобанк
IBAN UA373220010000026209314162128
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
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5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
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