Украинские военнослужащие "получили в подарок" от оккупантов очередной новенький танк. ВИДЕО
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Пехота 93 ОМБр Холодный Яр приняла на вооружение теперь и танки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук 93 ОМБр.
Так известно, что российские военнослужащие не смогли проехать по украинским полям и просто застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает наша пехота и уже использует вражескую технику против ее же бывших владельцев.
"Ну и как всегда - кацапы, "за подгончик - вот души"! Собаки сутулые", - поблагодарили украинские бойцы оккупантов.