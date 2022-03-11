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Украинские военнослужащие "получили в подарок" от оккупантов очередной новенький танк. ВИДЕО

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Пехота 93 ОМБр Холодный Яр приняла на вооружение теперь и танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук 93 ОМБр.

Так известно, что российские военнослужащие не смогли проехать по украинским полям и просто застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает наша пехота и уже использует вражескую технику против ее же бывших владельцев.

"Ну и как всегда - кацапы, "за подгончик - вот души"! Собаки сутулые", - поблагодарили украинские бойцы оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.03.2022

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    t90-Владимир, самая топ модификация вроде
  • Сергей Шевченко b452e707
    Слава Украине!
  • Ksenia VB
    Вони напевно найбільше нам зброї поставили.
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