Пленный российский летчик Криштоп знал, что сбрасывал бомбы на мирных украинцев, и делал бы это дальше, если бы его не сбили

Пленный российский летчик, заместитель командира 47-го авиационного полка, подполковник Максим Криштоп знал, что бомбил жилые кварталы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции пленных российских летчиков в Киеве.

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Криштоп рассказал, что с начала российского вторжения в Украину успел совершить три вылета. Во время третьего вылета 6 марта сбросил 4 тонны авиационных фугасных бомб на жилые кварталы, после чего был сбит.

"При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ я выполнил. После бомбардировки был сбит средствами ПВО Украины, после приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины", – отметил россиянин.

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Свой первый боевой вылет он совершил 24 февраля и сбросил 3 тонны фугасных авиационных бомб в живую силу украинских военных, располагавшихся к югу от Балаклеи. Второй боевой вылет он совершил 3 марта, сбросив также 3 тонны фугасных бомб на колонну бронетехники украинских военных возле Изюма. По его словам, в обоих случаях в цели было попадание.

На вопрос журналистов, стал бы он и дальше бомбить жилые дома, если бы его не сбили, Криштоп ответил: "Мы бы продолжали выполнять боевые задания, мы военные люди".

При этом он признал, что существует возможность не выполнять преступные приказы.

"В любом случае, возможность не выполнять приказ есть, но я проявил слабость и малодушие и выполнил этот ужасный приказ", - сказал пленник оккупационной российской армии.

Он рассказал, что еще в январе его подразделения сообщили, что он примет участие в боевых действиях в Украине, и они сразу начали готовиться к наступлению под видом учений.

Захватчик признал, что совершал страшные преступления, принес извинения украинскому народу и призвал русских солдат прекратить выполнять преступные приказы и войну против мирного населения Украины.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - подытожил он.