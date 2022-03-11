Войска РФ планируют взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли, - Центр противодействия дезинформации

Российские оккупанты планируют установить контроль над АЭС и украинской газотранспортной системой.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Да, оккупанты планируют:

• установить контроль над АЭС, вернуть их в работу на российских тепловыделяющих элементах.

• национализировать электросети и стратегические объекты электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.

• установить контроль над украинской газотранспортной системой.

"Можно заключить, что враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "запереть" ее на россию. При этом, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить РФ дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы."

В этом случае жителям европейских стран следует поразмышлять над тем, какое будущее кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и для всего населения Европы. Понимая планы путина, словосочетание "энергетическая безопасность" приобретает совсем другое содержание", - говорится в сообщении.

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