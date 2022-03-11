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Войска РФ планируют взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли, - Центр противодействия дезинформации

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Войска РФ планируют взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли, - Центр противодействия дезинформации
Российские оккупанты планируют установить контроль над АЭС и украинской газотранспортной системой.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Да, оккупанты планируют:

• установить контроль над АЭС, вернуть их в работу на российских тепловыделяющих элементах.
• национализировать электросети и стратегические объекты электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.
• установить контроль над украинской газотранспортной системой.

"Можно заключить, что враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "запереть" ее на россию. При этом, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить РФ дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы."

В этом случае жителям европейских стран следует поразмышлять над тем, какое будущее кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и для всего населения Европы. Понимая планы путина, словосочетание "энергетическая безопасность" приобретает совсем другое содержание", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Пане редактор, може повернетесь до своїх обов'язків?
    Я щось не розумію... політика така чи що. Якийсь наратив пішов, типу, що кацапи захочуть те і зроблять.
    А ми, що не будемо це обороняти. Будемо просто відходити як тільки кацапи наближатимуться?
    Скільки можна?
    Те що просрали Енергодар і взагалі Кримський перешийок повністю відповідальність влади.
    А, так, ж ми хотіли "створити комфортні умови в пунктах перетину адміністративного кордону".
    Створили!
    Замість того, щоб зробити лінію оборони на такому небезпечному напрямку, будували туди дороги.
  • Alex Traum
    Винні у здачі Енергодару з ЗАЄС, ЧАЕС та перешийку агресору повинні відповісти по закону
  • Voland Demort
    Де вони цих експертів беруть
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